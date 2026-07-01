«Локальные перебои»: Новак заверил, что Россия полностью обеспечена автомобильным топливом

Внутрироссийский рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на перебои на отдельных автозаправочных станциях (АЗС). Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Финансовом конгрессе Банка России. По его словам, главная проблема – логические изменения при поставках.

«Несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Сейчас у нас на внутреннем рынке случаются дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются», – пояснил Новак, слова которого цитирует ТАСС.

Вице-премьер также заверил, что в стране специально были накоплены запасы топлива, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев их можно было использовать для насыщения рынка.

Напомним, ограничения на продажу автомобильного топлива введены в ряде регионов не только юга и центра России, а также Поволжья, которые в основном подвергаются воздушными атакам со стороны вооруженных формирований Украины, но и на Урале и в Сибири.

Москва, Анастасия Смирнова

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