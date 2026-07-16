Кабмин одобрил меры по стабилизации цен на автомобильное топливо в России

Российское правительство утвердило решения по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как уточняется в публикации, заседание прошло под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также рассматривались поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

В России текущим летом наблюдаются перебои с поставками топлива на фоне активных военных ударов по топливной инфраструктуре со стороны вооруженных формирований киевского режима. Глава российского государства Владимир Путин назвал эти трудности временными, объяснив их попытками Киева создать нервозную обстановку внутри РФ.

Ранее правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта ГСМ и роста производства в стране.

Москва, Анастасия Смирнова

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