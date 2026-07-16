Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ

Россия вошла в число государств-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соглашение о создании такой структуры подписано в Шанхае министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

«Убежден, что наше активное участие в организации послужит укреплению глобального технологического диалога, а также будет способствовать эффективному продвижению российских разработок и компетенций на зарубежных рынках», – прокомментировал решение вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, курирующий развитие искусственного интеллекта.

Как уточняется, в качестве основных функций Всемирной организации заявлены в том числе повышение уровня согласованности технических стандартов, продвижение функциональной совместимости решений, поощрение усилий по развитию экосистемы на базе открытого кода.

Москва, Анастасия Смирнова

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