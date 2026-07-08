Правительство РФ запретило экспорт дизельного топлива

Правительство РФ приняло решение о запрете экспорта дизельного топлива из России. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании членов кабинета министров у главы государства Владимира Путина.

«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов. Наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год», – уточнил Новак, слова которого цитирует «Интерфакс».

В апреле правительство РФ объявило о запрете на экспорт бензина до конца июля текущего года. Также с 1 июня до 30 ноября 2026 года действует эмбарго на экспорт авиакеросина из России.

На совещании у Путина в числе прочих тем обсуждались меры по стабилизации ситуации с автомобильным топливом в РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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