В Центробанке РФ отрицают планы по заморозке вкладов россиян

Заморозка банковских вкладов россиян абсурдна и невозможна ни при каких условиях. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин в эфире Радио РБК.

«Ни при каких (условиях)… Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего», – ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что в мае глава российского правительства Михаил Мишустин проинформировал о подготовке законопроекта, который предполагает увеличение страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1,4 до 2 млн рублей.

В мае министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркивал, что данные о повышении налогов и возможной заморозке вкладов являются «фейковыми вбросами». По его словам, такие инициативы не рассматриваются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube