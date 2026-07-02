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Международные резервы России сократились еще на $28,6 млрд

Международные резервы России сократились на $28,6 млрд, составили на 26 июня $715,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Регулятор пояснил, что снижение произошло в основном из-за отрицательной переоценки.

В мае объем резервов опустился ниже уровня превышал $750 млрд, однако к концу последнего месяца весны сократился до $748,7 млрд.

Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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