Международные резервы России за месяц сократились до $720,3 млрд

Объем международных резервов России по итогам июля текущего года сократился на $99 млн – до $720,348 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном на сайте Центробанка РФ.

В то же время, согласно данным регулятора, за семь месяцев 2026 года резервы снизились на $34,505 млрд с $754,853 млрд на 1 января.

Стоит отметить, что Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube