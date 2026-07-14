Путин дал сигнал к снижению ключевой ставки ЦБ РФ

Ключевая ставка Центробанка России должна снизиться, судя по макроэкономическим показателям. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин на встрече с руководителем Якутии Айсеном Николаевым.

Глава Республики Саха сообщил президенту, что состоялся разговор с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, которая заверила, что ставка может уверенно снижаться.

«Я с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно», – сказал Николаев (цитата по сайту Кремля).

«Это и должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», – подтвердил Путин.

Николаев также выразил надежду, что рубль будет не такой сильный, отметив, что «сильный рубль хорошо, но в меру». Глава государства со своей стороны по этому поводу отметил, что «валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше».

В настоящее время ключевая ставка составляет 14,25% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 24 июля. Представители регулятора, включая Набиуллину, неоднократно давали понять, что снижение ставки может не состояться на фоне проинфляционных рисков. Ситуация может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии, пояснял ранее ЦБ.

Москва, Анастасия Смирнова

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