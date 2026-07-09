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«Пространства стало меньше…» ЦБ готовится к сохранению высокой ключевой ставки

Центробанк РФ считает, что пространства для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Об этом говорится в комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям.

«Пространства для снижения ставки стало меньше, а проинфляционные риски по‑прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте», – указал ЦБ.

В комментарии также обращается внимание, что ситуация характеризуется ускорением роста кредитования в последние месяцы, а также тем, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее.

«Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», – пояснил Центробанк.

Ранее сообщалось, что регулятор повысил собственные ожидания по траектории ключевой ставки. Как сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз. Согласно текущей оценке, средняя траектория ключевой ставки в текущем году составляет 14-14,5%.

В настоящее время ключевая ставка составляет 14,25% годовых.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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