«Пространства стало меньше…» ЦБ готовится к сохранению высокой ключевой ставки

Центробанк РФ считает, что пространства для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Об этом говорится в комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям.
«Пространства для снижения ставки стало меньше, а проинфляционные риски по‑прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте», – указал ЦБ.
В комментарии также обращается внимание, что ситуация характеризуется ускорением роста кредитования в последние месяцы, а также тем, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее.
«Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», – пояснил Центробанк.
Ранее сообщалось, что регулятор повысил собственные ожидания по траектории ключевой ставки. Как сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз. Согласно текущей оценке, средняя траектория ключевой ставки в текущем году составляет 14-14,5%.
В настоящее время ключевая ставка составляет 14,25% годовых.
Москва, Анастасия Смирнова
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