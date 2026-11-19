Россияне стали чаще жаловаться на банки за нарушения при предоставлении кредитных каникул. Люди обращаются в ЦБ РФ из-за необоснованных отказов, затягивания рассмотрения заявлений и неправомерных начислений во время отсрочки. Об этом пишет газета «Известия».

Как следует из статистики регулятора, за девять месяцев 2026 года Банк России получил около 4,4 тысячи жалоб по вопросам предоставления кредитных каникул – на 57% больше, чем годом ранее. Только за II квартал с просьбой о предоставлении льготного периода обратились более 300 тысяч заемщиков – это рекордный показатель за все время действия механизма кредитных каникул.

Кредитные каникулы – законная возможность временно приостановить платежи по кредиту на период до шести месяцев. Во время отсрочки штрафы и пени не начисляются. Однако проценты продолжают накапливаться, поэтому срок погашения долга увеличивается, а общая переплата растет. Обратиться за отсрочкой по потребительским ссудам могут заемщики, чей среднемесячный доход за два месяца перед обращением снизился более чем на 30% по сравнению со средним показателем за предыдущие 12 месяцев. Другое основание – чрезвычайная ситуация, в результате которой человек утратил имущество и столкнулся с нарушением условий жизни. При этом он должен проживать в официально установленной зоне ЧС.

Если должник соответствует всем требованиям и предоставил подтверждающие документы, банк не вправе отказать ему по собственному усмотрению. По словам экспертов, встречаются случаи, когда кредиторы сокращают запрошенный срок каникул, требуют не предусмотренные законом справки или вместо положенной отсрочки подключают собственную программу реструктуризации. Условия в таком случае определяет сам банк, и они могут привести к большей переплате по кредиту, чем при оформлении законных каникул.

Но отказ не всегда означает нарушение закона, сообщили в пресс-службе Центробанка. Во многих случаях заемщики не соответствуют критериям или не предоставляют необходимые документы.

Часть конфликтов возникает из-за того, что заемщики не понимают причин отказа, а банки не всегда подробно их разъясняют. Особенно трудно подтвердить снижение доходов самозанятым и фрилансерам с нерегулярными поступлениями. Поэтому важно, чтобы кредитор четко объяснял основания своего решения: это позволит клиенту понять, действительно ли он не соответствует условиям или отказ можно оспорить.

Проблемы могут возникнуть даже на этапе подачи заявления. По закону банк должен рассмотреть запрос о каникулах в течение пяти рабочих дней. Однако некоторые кредиторы затягивают ответ, не регистрируют обращения или запрашивают дополнительные документы, которых нет в установленном перечне.

Банки могут отказать из-за уже возникшей просрочки, хотя такая практика тоже неправомерна, отмечают аналитики. Другой причиной споров становится неправильный расчет доходов: кредитор может не согласиться предоставить каникулы даже при подтвержденном снижении заработка более чем на 30%.

Некоторые банки неверно определяют дату начала или продолжительность каникул. Если отсрочка начинается позже указанной заемщиком даты, часть платежей может не попасть под льготный период. В результате у клиента возникает риск просрочки, дополнительных начислений и ухудшения кредитной истории.

Еще одна проблема – начисление штрафов во время уже действующих кредитных каникул. Особенно часто такие нарушения встречаются у микрофинансовых организаций: клиенту одобряют отсрочку, но продолжают начислять неустойку. После проверок Банка России подобные нарушения устранялись.

Обращение в ЦБ – один из наиболее действенных способов добиться проверки возможного нарушения, указывают эксперты. Кредитные учреждения нередко пересматривают решения уже после жалобы регулятору.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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