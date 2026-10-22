ЦБ РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Тайдон»

Центробанк РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации (НКО) «Тайдон». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России приказом от 22.10.2026 № ОД-1864 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Тайдон» (регистрационный № 2085-Д, город Кемерово)», – говорится в сообщении.

Решение принято в связи с неспособностью НКО платить обязательные платежи более двух недель.

Кроме того, активы ООО НКО «Тайдон» характеризовались крайне низким качеством и не позволяли генерировать необходимый для продолжения деятельности денежный поток, что привело к полной утрате платежеспособности.

В кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

В ЦБ добавили, что ООО НКО «Тайдон» по величине активов занимала 355-е место в банковской системе России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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