В Центробанке России рассказали о схемах, которые используют микрофинансовые организации для обхода требований регулирования. В частности, были выявлены займы, выданные на срок более 1 тысячи лет.

По словам главы департамента небанковского финансирования Банка России Ильи Кочеткова, МФО пытаются обойти несколько норм. Так рынок микрофинансирования активно использует кредитные линии, 69% выдач МФО в третьем квартале 2026 года пришлось на займы с лимитом кредитования, 75% лимитов – с ПСК (полной стоимостью кредита) более 200% годовых.

«На нашем рынке встречаются выдающиеся эпизоды, когда кредитные линии выдаются на срок 1 тысячу с лишним лет», – рассказал представитель регулятора в ходе Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР.

Согласно закону, МФО с 1 октября не могут выдать клиенту новый заем с ПСК выше 200% годовых, если у него уже есть два таких непогашенных займа или кредита. Ограничение количества дорогих займов призвано исключить ситуации, когда для погашения старого долга человек оформляет множество новых займов с высокой ставкой, в результате чего его долговая нагрузка увеличивается.

«Второй пример – займы с искусственным занижением ПСК за счет плавающей ставки. Это когда первые 100 дней у нас ПСК – 292%, далее – 20%, а в результате среднее получается 98%. Таких 8% выдачи МФО за первое полугодие 2026 года. Мы наблюдаем рост в четыре раза во втором квартале 2026-го по отношению к первому кварталу 2026-го», – сказал Кочетков.

Третий вариант – увеличение суммы займа, когда заемщику предлагается подписать дополнительное соглашение об увеличении суммы займа, при этом изменяется и сумма займа, и срок возврата займа. То есть показатель долговой нагрузки (ПДН) не пересчитывается, макропруденциальные лимиты не соблюдаются, потому что ежемесячный платеж не меняется.

С 1 апреля 2027 года в России вступит в силу правило: «один заем в руки» с ПСК выше 100% годовых. Кроме того, будет установлен период охлаждения: между погашением одного такого займа и оформлением следующего должно пройти не менее трех дней.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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