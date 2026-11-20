Центробанк РФ предложил снизить нижнюю границу тарифного коридора по полисам ОСАГО до одного рубля. Об этом говорится в проекте указания, опубликованного на сайте регулятора.

«Впервые за всю историю ОСАГО регулятор предлагает практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора и установить ее для всех транспортных средств и водителей в виде символического одного рубля», – говорится в документе.

В Банке России считают, что это позволит снижать стоимость полисов для добросовестных автовладельцев, на долю которых сейчас приходится 79% годовых страховок.

При этом для аварийных водителей тарифы могут значительно вырасти: на 20% – для обычных автовладельцев, на 35% – для легковых авто юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов (кроме регулярных перевозок) и на 6,6% – для общественного транспорта.

По мнению ЦБ, такие меры помогут сдержать рост цен на полисы для аккуратных водителей на фоне подорожания запчастей и увеличения страховых выплат.

Согласно статистике регулятора, за первые три квартала текущего года средняя выплата выросла почти на 11% – до 128 тысяч рублей. Предположительно, после доработки правил расчета стоимости ремонта она прибавит еще 10%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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