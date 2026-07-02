Набиуллина подтвердила: ЦБ РФ повысил свои ожидания относительно уровня ключевой ставки

Центральный банк РФ повысил собственные ожидания по траектории ключевой ставки. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Ожидания по траектории ключевой ставки сместились чуть вверх. Но на это влияет и будущая оценка риск-премий, в том числе определенность и неопределенность бюджетной политики», – пояснила глава ЦБ, слова которой цитирует РИА «Новости».

Ранее Набиуллина заявляла, что прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз. Согласно текущей оценке, средняя траектория ключевой ставки в текущем году составляет 14-14,5%.

В настоящее время ключевая ставка составляет 14,25% годовых.

Глава Сбербанка Герман Греф на текущей неделе заявил, что российская экономика уже переохлаждена и в этой ситуации необходимо снижать ключевую ставку Банка России. При этом он сравнил отечественную экономику с коровой, которую сколько не дои, больше молока она не даст.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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