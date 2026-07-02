Набиуллина считает, что рост цен на топливо в России носит временный характер

Топливный кризис и изменение цен на бензин в России пока не отразились на инфляционных ожиданиях россиян по итогам июня. Как заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, влияние ситуации на топливном рынке на инфляцию будет носить временный характер.

«Существуют проинфляционные риски... Мы исходим из того, что они будут носить временный характер. Важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Прежде всего через инфляционные ожидания. Вот опросы июньские инфляционных ожиданий не показывали пока влияние этого фактора на них», – цитирует ТАСС слова Набиуллиной.

Накануне Росстат сообщал, что в России за неделю с 23 по 29 июня потребительские цены на бензин выросли по сравнению с уровнем предыдущей недели на 1,61% после скачка на 3% в период с 16 по 22 июня, дизельное топливо подорожало на 2,23% после повышения на 2,74% неделей ранее.

В отдельных регионах рост цен на автомобильное топливо был более существенным. В частности, в Свердловской области на 29 июня бензин марки АИ-92 стоил 68,5 рубля за литр. Подорожание за неделю составило 4,96%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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