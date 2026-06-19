Ситуацию с топливом в Калужской области контролирует ФАС

Федеральная антимонопольная служба взяла на контроль ситуацию с ценами на топливо на калужских автозаправках. Об этом сообщили в региональном министерстве конкурентной политики.

«Цены резко подняли небольшие АЗС и маленькие региональные сети, на которые приходится около 20% рынка. Очереди на заправках крупных компаний вызваны ажиотажным спросом и носят временный характер», – сообщили в ведомстве.

На границах с соседними регионами на севере области особенно подорожал бензин самых ходовых марок, передает «Интерфакс». Местные власти рекомендовали крупным компаниям создать двухнедельный запас бензина, а резерв по дизельному топливу рассчитать на три недели.

Ранее ФАС потребовала обоснования подорожания топлива в Москве и Московской области у двух крупных сетей независимых АЗС «Нефтьмагистраль» и «Трасса». Стоимость бензина на этих заправках резко возросла, и разница в цене с соседними АЗС достигает 20 рублей за литр.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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