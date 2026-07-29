Новак велел держать цены на бензин под контролем

Вице-премьер России Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке дал поручения о продолжении скоординированной работы по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами и контролю за ценами на бензин и дизтопливо. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В совещании приняли участие главы регионов, представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития и отраслевых компаний.

Во время мероприятия Минэнерго доложило о текущем балансе спроса и предложения на рынке топлива, а также динамике производства нефтепродуктов.

В Минсельхозе отметили, что ситуация со снабжением топливом предприятий агропромышленного комплекса постепенно стабилизируется, уборочные работы продолжаются во всех регионах страны.

ФАС сообщила о тенденции к снижению цен на независимых АЗС. В антимонопольном ведомстве также отметили, что выдали 52 предупреждения, связанных с ценообразованием на топливо, возбуждено 28 уголовных дел.

«По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить координированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей», – сказано в сообщении пресс-службы кабмина РФ.

Ранее Новак в минувшую субботу заявил, что запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года. Запрет на экспорт дизеля, по его словам, будет отменен «по мере восстановления рынка». Новак также заявил, что ситуация с топливом на АЗС в России улучшилась после выхода части НПЗ из ремонтов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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