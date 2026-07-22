Бензин в России подорожал за год почти на 25%

Автомобильное топливо в России подорожало на 25,78% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые приводятся в обзоре Министерства экономического развития «О текущей ценовой ситуации».

Как следует из документа, за последнюю неделю с 14 по 20 июля стоимость бензина прибавила 1,66%.

В целом инфляция в России выросла до 5,84% в годовом выражении. Продовольственные товары подорожали в среднем на 4,18%, непродовольственные и услуги (туристические, бытовые и регулируемые) на 6,37%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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