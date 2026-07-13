Средняя цена дизеля на АЗС Москвы превысила 80 рублей за литр

Средняя стоимость дизельного топлива на заправках Москвы превысила отметку в 80 рублей за литр. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

В частости, по итогам недели с 6 по 13 июля средняя цена дизеля выросла на 45 копеек – до 80,23 рублей за литр, уточняет «Интерфакс». В то же время стоимость Аи-92 увеличилась на 29 копеек – до 65,90 рублей за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 30 копеек – до 72,79 рублей за литр.

Как уточняется, основной вклад в недельный рост средних показателей внесло резкое повышение цен на заправках частной сети «Нефтьмагистраль», где стоимость всех видов топлива выросла сразу на 3 рубля за литр. При этом около двух недель назад Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предъявила претензии к ценообразованию компании, после чего в течение нескольких дней сеть скорректировала стоимость топлива.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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