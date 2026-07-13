российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

Средняя цена дизеля на АЗС Москвы превысила 80 рублей за литр

Средняя стоимость дизельного топлива на заправках Москвы превысила отметку в 80 рублей за литр. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

В частости, по итогам недели с 6 по 13 июля средняя цена дизеля выросла на 45 копеек – до 80,23 рублей за литр, уточняет «Интерфакс». В то же время стоимость Аи-92 увеличилась на 29 копеек – до 65,90 рублей за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 30 копеек – до 72,79 рублей за литр.

Как уточняется, основной вклад в недельный рост средних показателей внесло резкое повышение цен на заправках частной сети «Нефтьмагистраль», где стоимость всех видов топлива выросла сразу на 3 рубля за литр. При этом около двух недель назад Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предъявила претензии к ценообразованию компании, после чего в течение нескольких дней сеть скорректировала стоимость топлива.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Рост цен на бензин

В регионах срываются госзакупки топлива: поставщики не хотят продавать бензин бюджетникам / «Давайте не повторять синдром гречки»: губернатор Кировской области ввел ограничения на продажу бензина / Водители в России спасают двигатели присадками из-за возвращения к топливу «Евро-3» / Топливный кризис в России: в правительстве признали напряженность ситуации с бензином / Россияне ищут способы приготовления бензина в домашних условиях / ФАС возбудила дело в отношении операторов АЗС из-за роста цен / Набиуллина считает, что рост цен на топливо в России носит временный характер / В Минэнерго предупредили о мошенниках, публикующих фейковые данные о наличии топлива на АЗС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт, Экономика, Рост цен на бензин,