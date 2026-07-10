Водители в России спасают двигатели присадками из-за возвращения к топливу «Евро-3»

В России резко вырос спрос на присадки для автомобильного топлива. Водители опасаются негативного воздействия на двигатели бензина стандарта «Евро-3», который разрешило выпускать правительство до конца 2026 года. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, продажи средств для улучшения качества бензина увеличились на 10-30%. Представители торговли связывают это с решением властей разрешить нефтяным компаниям производство топлива стандарта «Евро-3», а также с возможным возвращением выпуска бензина стандарта «Евро-2».

Стандарт «Евро-2» в России применялся с конца 1990-х годов. Однако с 1 января 2013 года его использование было официально запрещено, чтобы автопром и нефтепереработка перешли к более чистым технологиям. К этому моменту в стране уже действовал запрет на выпуск автомобилей ниже класса «Евро-3» – он был введен с 2008 года. В результате в оборот вошло топливо стандарта «Евро-3». Его производство в России фактически прекратилось с 1 января 2015 года, когда страна перешла на стандарт «Евро-5» с более низким содержанием серы и вредных веществ.

Автомобилисты считают, что использование более низкокачественного топлива неизбежно отразится на состоянии двигателей и пытаются всеми способами заранее защитить свои автомобили от поломок.

При этом представители автосервисов уже готовятся к наплыву клиентов. По их мнению, это может произойти, если ситуация не изменится в течение 1,5 месяцев и более и водителям придется длительное время использовать такое топливо. При использовании бензина более низкого класса в первую очередь могут пострадать фильтры, форсунки, топливный насос высокого давления, катализаторы, сажевые фильтры (DPF), лямбда-зонды (датчики кислорода), электронная система управления двигателем и сам двигатель.

Такой эффект возможен не после одной заправки, а в результате длительного использования топлива и образования эффекта накопления. Специалисты рекомендуют автовладельцам по возможности выбирать крупные сети АЗС, сокращать интервалы замены масла и фильтров и внимательно следить за первыми симптомами, такими как рост расхода топлива, нестабильная работа мотора, появление ошибок по токсичности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube