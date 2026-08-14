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Власти Новосибирской области договорились с АЗС об ограничении цен на топливо

Власти Новосибирской области договорились с сетями АЗС о добровольном ограничении торговых надбавок на топливо. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Регион первым в стране применил практику ограничения торговых надбавок через соглашение с крупнейшими игроками рынка. Решение принято на фоне усиления контроля со стороны Новосибирского управления ФАС, которое ранее фиксировало признаки картельного сговора на оптовом рынке. Соглашение действует до 15 ноября 2026 года с возможностью пролонгации.

В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области отметили, что максимальная торговая надбавка на топливо, поставляемое ПАО «Газпром нефть», составит не более 15% от оптовой цены. К соглашению присоединились сети АЗС «Энергия» и «ОПТИ».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с топливом на АЗС в России улучшилась после выхода части нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. В то же время сохраняются трудности в некоторых регионах, особенно в Сибири, а также ведется вся необходимая работа по обеспечению топливом Крыма и Севастополя.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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