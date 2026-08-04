ФАС выдала предупреждения АЗС в пяти регионах из-за завышения цен на топливо

Управление Федеральной антимонопольной службы в Алтайском крае возбудило дела в отношении двух частных сетей АЗС и компании-продавца топлива в связи с необоснованным повышением цен на топливо, сообщается на сайте ведомства.Территориальные органы ФАС также выдали предупреждения частным автозаправкам в пяти регионах – Красноярском крае, Брянской, Нижегородской, Оренбургской и Херсонской областях. Операторов АЗС уличили в установлении монопольно высоких цен и необоснованном повышении стоимости топлива.

В Алтайском крае УФАС возбудило дело против сетей АЗС Evolution и EVO в Бийске, которые подозреваются в сговоре. Владельцы заправок отказались от самостоятельной ценовой политики и, имея разную себестоимость бензина Аи-92, неоднократно одновременно повышали цену на топливо до одного уровня. Также антимонопольное дело возбуждено в отношении ООО «Ника» – единственного продавца топлива в Солтонском районе, где отмечены монопольно высокие цены на бензин и дизтопливо.

В Красноярском крае предупреждение выдано компании «Регион 24», управляющей сетью из 32 АЗС в Красноярске, Назарово, Дивногорске и Емельяновском муниципальном округе. По данным ФАС, за последние два месяца компания повысила цены, но не представила экономического обоснования для этого. В результате стоимость топлива оказалась выше уровня вертикально интегрированных нефтяных компаний и инфляции.

В Брянской области предупреждения получили четыре компании, чьи АЗС работают под брендом «Люкс-Ойл». Они должны снизить цены на топливо до уровня экономически обоснованных.

В Нижегородской области предупреждения выданы ООО «ВНП» (АЗС «IRBIS»), ООО «Техноазс» и ООО «Техноторг» (АЗС «ОПТИ») – на их заправках также изменились розничные цены на бензин. УФАС увидело в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции.

В Херсонской области выданы предупреждения продавцу топлива в Новотроицком муниципальном округе и ООО «ЮГ ОЙЛ», реализующему бензин Аи-95 в Ивановском мунициаальном округе. Они изменили цены на бензин и дизель с начала июня, но не предоставили в УФАС информацию о причинах такого решения. В срок до 10 дней с момента получения предупреждений эти компании обязаны снизить розничные цены до экономически обоснованного уровня.

На Ямале меры антимонопольного реагирования приняты к компании «Газонаполнительная станция» в городе Лабытнанги, которая после получения предупреждения уже снизила розничные цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС)

Оренбургское УФАС направило восьми продавцам газомоторного топлива предупреждения о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения закона. Ведомство зафиксировало повышение розничных цен на СУГ на АГЗС. Исполнить предупреждения компании должны в 10-дневнй срок с момента его получения.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщала о возбуждении дел по факту завышения цен на топливо в четырех регионах.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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