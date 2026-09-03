Вице-премьер Новак заявил об улучшении ситуации с топливом

Ситуация с обеспечением топливом населения улучшилась на этой неделе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Восточного экономического форума.

«Сейчас ситуация на этой неделе лучше. В регионах постоянно мониторим, проводим вместе с регионами штабы», – сказал вице-премьер.

По словам Новака, позитивная динамика связана с дополнительными поставками от нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер подчеркнул, что власти намерены продолжать балансировку рынка за счет роста производства и импорта.

Кроме того, Новак отметил, что для обеспечения баланса планируется использовать несколько механизмов. В частности, речь идет об увеличении объемов производства на российских НПЗ, а также об организации дополнительных поставок из-за границы. По вопросам импорта бензина ведется активная работа с профильными компаниями.

На днях по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за ценами на независимых автозаправках. Он также призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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