Вице-премьер Новак рассказал о поставках бензина на независимые АЗС

Независимые автозаправки в России получают бензин, но пока не все. Эти АЗС будут обеспечиваться топливом в полном объеме по мере насыщения рынка. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

«Большинство заправок снабжается, да. Пока, к сожалению, не все в полном объеме. Что касается бензина. По дизельному топливу ситуация, как я говорил, стабильная. А по бензину мы будем по мере насыщения рынка, естественно, обеспечивать все заправки», – ответил Новак на вопрос о ситуации со снабжением топливом независимых заправок (цитата по РИА «Новости»).

Также вице-премьер сообщил, что в понедельник, 7 сентября, проведет совещание, посвященное ситуации на рынке топлива. По его словам, будет обсуждаться вопрос соглашений регионов с независимыми АЗС. «Заслушаем всех – и Минэнерго, и ФАС, и регионы о подписании этих соглашений», – сказал он журналистам.

Накануне Новак заявил об улучшении на этой недели ситуации с обеспечением топливом населения. По его словам, позитивная динамика связана с дополнительными поставками от НПЗ. Вице-премьер подчеркнул, что власти намерены продолжать балансировку рынка за счет роста производства и импорта.

С начала лета в России фиксируются перебои с поставками моторного топлива. Дефицит был вызван ремонтами нефтеперерабатывающих заводов, в том числе после ударов ВСУ, логистическими сложностями и сезонным высоким спросом. Для улучшения ситуации кабмин РФ принял ряд мер, включая запрет на экспорт топлива, а также предоставил налоговые стимулы для импорта и роста производства внутри страны. Также была достигнута договоренность, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС. На этой неделе Новак поручил Минэнерго и ФАС России усилить контроль за ценами на частных заправках.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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