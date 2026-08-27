Одну из крупнейших независимых сетей АЗС уличили в завышении цен

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «ЕвроТранс», владеющего сетью автозаправочных станций «Трасса». Компанию подозревают в установлении монопольно высоких цен на топливо.

«Проведенный анализ показал необоснованное изменение цен на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, реализуемые через сеть АЗС «Трасса». Это, в свою очередь, привело к диспаритету розничных цен компании по отношению ценам, установленным на автозаправочных станциях нефтяных компаний», – говорится в сообщении подмосковного управления ФАС.

По данным службы, «ЕвроТранс» занимает доминирующее положение на розничном рынке моторного топлива в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области.

Дело возбуждено по пункту 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» (№ 135-ФЗ). В случае установления вины компании грозит штраф в размере до 15% выручки.

ПАО «ЕвроТранс» является одним из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области. Компания владеет 57 АЗС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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