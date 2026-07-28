В четырех регионах РФ владельцев АЗС уличили в завышении цен

Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать стоимость бензина и дизеля. В четырех регионах были возбуждены дела по факту завышения цен на топливо. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении хозсубъекта, реализующего топливо на АЗС под брендом «ESCO». На этих заправках за короткий период изменились цены на бензин АИ-92 и АИ-95. После этого антимонопольный орган выдал предпринимателю предупреждение о необходимости прекращения подобных действий, которое исполнено не было», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, хозсубъект также осуществляет коммерческую деятельность по реализации бензина и дизтоплива на АЗС под брендом «Газпромнефть» (по франшизе). В случае признания нарушения предпринимателю грозит штраф.

Пермское управление ФАС в июне зафиксировало изменение цен на топливо на АЗС сети «Ликом», которая занимает доминирующее положение в ряде муниципальных образований. Владелец не исполнил предупреждение антимонопольщиков, после чего было возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Управление ФАС в Коми возбудило дела в отношении ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000» по признакам установления монопольно высокой цены на бензин на своих АЗС. Обе компании занимают доминирующее положение в Сыктывкаре, ряде районов. Участники топливного рынка не предоставили надлежащее обоснование изменения цен.

Новосибирское УФАС выявило признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива. Поводом для этого стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по различным ценам для разных покупателей. В итоге Новосибирское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис».

Кроме того, выданы предупреждения участникам рынка в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях. Некоторые из владельцев АЗС уже выполнили требования ФАС и снизили цены.

Москва, Зоя Осколкова