ФАС возбудила 15 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 15 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФАС России совместно с территориальными органами возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 15 дел, выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.

При этом ведомство продолжает проводить анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализуют топливо независимым АЗС и аграриям. Так от сельхозтоваропроизводителей поступило три обращения в Липецкой, Новосибирской областях и в Республике Коми по вопросу ценообразования на дизельное топливо. Вопрос находится на контроле территориальных органов службы.

Ранее сообщалось, что 14 топливных компаний в пяти регионах России получили предупреждения от ФАС по итогам мониторинга цен на топливо. Чаще всего участники рынка, пользуясь доминирующим положением, необоснованно завышают стоимость бензина и дизеля.

Тольятти, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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