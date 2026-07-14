14 топливных компаний в пяти регионах России получили предупреждения от ФАС

Федеральная антимонопольная служба России направила предупреждения 14 предприятиям в пяти регионах по итогам мониторинга цен на топливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«УФАС выдали ряд предупреждений участникам топливного рынка в регионах. Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо», – говорится в сообщении ведомства.

Так в Кировской области предупреждения получили ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Лузская нефтебаза» и ООО «Кильмезьнефтепродукт» в связи с изменением стоимости топлива на АЗС под брендом «Движение». Компании занимают доминирующее положение в нескольких районах области. В управлении отметили, что изменение цен «может быть экономически необоснованным».

Удмуртское УФАС установило признаки нарушения закона о защите конкуренции у ООО «Петросервис», которое занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике. С 18 июня по 7 июля компания изменила цены на дизель, поставляемый аграриям. Ведомство направило предупреждение о необходимости приведения цен к экономически обоснованному уровню.

Саратовское УФАС направило предупреждения ООО «Трансгруз» (сеть АЗС «Феникс») и ООО «АльфаТЭК» (сеть АЗС «Залив»). По данным мониторинга, они изменили цены на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95, что в итоге может привести к ущемлению интересов потребителей. Компании должны исполнить предупреждения до 31 июля.

Краснодарское УФАС выдало предупреждения шести компаниям, в том числе ООО МХО «Рассвет» (АЗС «Уфимнефть»), ООО «Крымэнергоресурс» (АЗС «Атан»), ООО «Ветлан» (АЗС «Степная») и другим.

Нижегородское УФАС выдало предупреждение ИП, реализующему топливо на автозаправках под брендами «ESCO» и «Газпромнефть».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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