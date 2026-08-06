Для свердловских аграриев забронировали 6,7 тысячи тонн дизельного топлива

Федеральные Минсельхоз и Минэнерго подтвердили для свердловских аграриев бронь в 6,7 тысячи тонн дизельного топлива. Это позволит собирать урожай с полей без остановок. Большая часть объема уже распределена между сельхозпроизводителями, работа продолжается, сообщили в ДИПе.

Главное сейчас – обеспечить ритмичные поставки топлива в отдаленные территории и адресную работу с наличием топлива на местных заправочных станциях. По информации представителей российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), поставки проводятся, формируется запас топлива. Ситуативное отсутствие отдельных видов топлива на заправочных станциях связано с текущей логистикой.

Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать ценообразование на АЗС.

Как уже писал «Новый День», в июле ФАС России возбудила 15 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов. 38 хозяйствующим субъектам выданы предупреждения по признакам нарушения антимонопольного законодательства. При этом ведомство продолжает проводить анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализуют топливо независимым АЗС и аграриям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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