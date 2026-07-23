Топливный кризис разогнал инфляцию в регионах РФ: рост цен достиг двузначных цифр

Резкий рост цен на бензин сказался на общей инфляции в регионах России. Впервые с начала года показатель вырос до двузначных цифр. По словам аналитиков, главная задача властей – устранить нехватку топлива, только после восстановления предложения его влияние постепенно снизится.

«В июне 2026-го наибольший годовой рост цен по стране оказался в Тыве – почти 12,2%, следует из данных Росстата. Хотя еще месяц назад показатель составлял 7,13%. Минимальный же уровень инфляции по России зафиксирован в Ингушетии – 3,88%. С мая он также вырос, но значительно меньше – на 0,5 п. п», – пишет газета «Известия».

Еще в начале года ни один субъект в России не показывал двузначную инфляцию. Однако к лету рост цен вновь ускорился. Одной из главных причин стал дефицит топлива, который привел к подорожанию бензина и дизеля в ряде регионов. В Тыве к июню оно выросло в цене на 65% за год, в Севастополе – на 80%, а в Москве и Санкт-Петербурге – примерно на 12,5-13,5%.

Удорожание топлива напрямую влияет на инфляцию, поскольку оно входит в потребительскую корзину. Помимо этого, рост цен на бензин и дизель может также переноситься в стоимость других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки. То есть это увеличило расходы бизнеса, а затем отразилось на стоимости большинства потребительских товаров.

Еще одним фактором стало удорожание услуг. В июне выросли цены и тарифы на услуги почтовой и мобильной связи. Кроме того, начавшееся в том же месяце ослабление рубля способствовало повышению стоимости ряда импортных товаров, от поставок которых Россия по-прежнему зависит. По данным регулятора, нацвалюта за июнь просела почти на 10% – до 77,75 рубля за доллар.

На фоне этих факторов рост цен выше среднероссийского уровня (6,02%) зафиксировали в 49 регионах страны. Также в топ-5 по инфляции в июне вошли Севастополь (8,8%), Камчатка (8,45%), Самарская (8,44%) и Костромская (7,87%) области. При этом в 36 субъектах РФ темпы роста цен оказались ниже среднего уровня по стране. Показатель, приближенный к таргету ЦБ, зафиксировали в Омской (4,31%), Архангельской (4,7%) и Волгоградской (4,75%) областях, а также в Республике Алтай (4,63%).

Сейчас важно устранить главную причину нынешнего роста цен – проблемы с предложением бензина и дизеля, указывают эксперты. Для этого необходимо восстановить объемы поставок: завершить ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, увеличить их загрузку и поддержать внутренний рынок. Таким образом, именно ситуация на топливном рынке станет одним из ключевых факторов для динамики цен в ближайшие месяцы. После восстановления предложения его влияние постепенно снизится.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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