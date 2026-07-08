Россияне стали экономить на тортах и пирожных

Жители России стали реже покупать десерты с коротким сроком хранения. В целях экономии потребители все чаще отказываются от импульсивных покупок, при этом отдавая предпочтение сладостям с пониженным содержанием сахара и меньшей калорийностью.

По итогам первого квартала 2026 года розничные продажи свежих тортов и десертов с коротким сроком хранения составили 88,9 тыс. т, что на 3% меньше, чем годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитиков компании NTech. В денежном выражении рынок, напротив, вырос на 7,5% – до 75,1 млрд рублей.

«Снижение продаж стало первым после относительно стабильного 2025 года. Тогда объем реализации свежих тортов практически не изменился, тогда как сегмент пирожных с коротким сроком хранения продемонстрировал двузначные темпы роста: на 18% в натуральном выражении – до 116 тыс. т и на 29% в денежном – до 92 млрд рублей», – говорится в статье.

По словам экспертов, потребители стали более рационально подходить к расходам и экономить на импульсивных покупках. Фреш-десерты относятся к числу наиболее дорогих категорий кондитерских изделий из-за короткого срока годности, высокого риска списаний и сложной логистики. В результате себестоимость и конечная цена на полке таких сладостей может различаться в десятки раз. Себестоимость конкретного десерта может быть 30 рублей, а на полке он будет стоить 300-400.

В то же время спрос на бюджетные сладости, такие как печенье и вафли, растет в первую очередь из-за конъюнктуры на рынке шоколада. По данным Росстата, в январе-марте средняя розничная цена 1 кг шоколада достигла 1598 рублей, что на 13% больше, чем за тот же период годом ранее.

Вместе с тем изменения в потребительском поведении связаны не только со стремлением экономить. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) отмечают, что спрос внутри категории перераспределяется. В частности, потребители чаще выбирают десерты с пониженным содержанием сахара, натуральным составом, свежими ягодами и фруктами и прочее. Кроме того, покупатели активно пробуют новинки, в том числе интересуются продуктами с функциональными ингредиентами.

Кроме того, падение спроса на такие сладости может быть связано со стремлением сэкономить владельцев магазинов: на фоне сокращения торговых площадей продовольственные ритейлеры уменьшают в залах размер и количество холодильного оборудования, а также оптимизируют ассортимент, отказываясь от скоропортящихся кондитерских изделий в пользу, например, молочной продукции и полуфабрикатов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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