В России возможно ускорение темпов роста тарифов на связь. Об этом говорится в проекте Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, подготовленном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В документе отмечается, что более 10 лет усиливается дисбаланс между нагрузкой на телеком-инфраструктуру и стагнирующими экономическими показателями отрасли. Без повышения тарифов операторы не смогут развивать сети и поддерживать их в рабочем состоянии.

О том, что тарифы на услуги связи в РФ будут расти быстрее, говорится как в базовом, так и в целевом сценарии развития отрасли, который предполагает более интенсивный рост, пишут «Известия». На протяжении нескольких лет рост стоимости услуг связи заметно отставал от увеличения реальных объемов потребления и нагрузки на сети, а также от общего роста цен в экономике, говорится в документе.

В 2021-2025-х интернет-трафик в России увеличивался в среднем на 21,6% в год, тогда как доходы от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа – лишь на 8%. При этом общий рост цен на услуги в экономике, рассчитанный по индексу потребительских цен, составлял в среднем 10,5% в год. «Таким образом, на протяжении длительного времени усиливался разрыв между потребностями в инфраструктуре для обслуживания растущего трафика и доходной базой операторов, за счет которой финансируются ее расширение и модернизация», – говорится в проекте стратегии.

В Минцифры считают, что поддерживать хотя бы нынешний объем капитальных расходов при действующих тарифах без дальнейшего наращивания долга невозможно. В министерстве подчеркнули, что проект документа еще находится в разработке, а приведенные расчеты еще не означают автоматического повышения тарифов для абонентов. Рост стоимости услуг должен быть обоснован конкретными расходами на развитие и модернизацию сетей. Экономическую обоснованность изменения тарифов проверяет ФАС, напомнили в ведомстве.

«Нагрузка на инфраструктуру растет: за последние 10 лет интернет-трафик в России увеличился почти в девять раз. Доходы операторов росли значительно медленнее. Сетям необходимы обновление оборудования и расширение покрытия, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. При оценке расходов также учитываются регуляторные требования», – отметили в Минцифры.

По данным Росстата, за последние пять лет тарифы на связь росли медленнее общего уровня цен в стране. Россия остается среди стран с наиболее доступной связью: по данным Международного союза электросвязи, стоимость фиксированного широкополосного доступа в пять раз, а мобильной связи в два раза ниже среднемировой, добавили в Минцифры.

По мнению экспертов, тарифы на услуги операторов могут вырасти уже в следующем году. Это связано с дисбалансом между экспоненциальным ростом трафика на фоне высоких темпов цифровизации и тарифообразованием в отрасли связи. Последнее сейчас отстает от инфляции, роста стоимости ЖКУ, топлива, электроэнергии и других привычных услуг.

Сейчас тарифы ежегодно растут на 8-10%. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы темпы повышения могут ускориться до 15-20%. Это неприятное для абонентов изменение, однако операторам необходимы средства для строительства новых сетей и поддержания в рабочем состоянии уже действующей инфраструктуры.

Сдержать рост цен могла бы поддержка со стороны государства: налоговые льготы, содействие в подключении объектов связи к сетям энергоснабжения и другие меры.

В то же время сотовый бизнес в России остается высокодоходным, указывают аналитики. По итогам 2025-го рентабельность OIBDA (показателя, отражающего долю операционной прибыли до вычета амортизации в общей выручке компании) составила 34,5% у МТС, 42,3% у «МегаФона», 42,7% у «ВымпелКома» и 46,1% у Т2. Высокие доходы позволяют операторам мобильной связи выплачивать акционерам значительные дивиденды.

При этом утверждение о том, что в России самая дешевая мобильная связь в мире, давно не соответствует действительности. Аналитическая служба глобальной ассоциации GSMA – GSMA Intelligence – рассчитала, что по итогам 2025 года медианный ARPU (средний платеж с абонента) на одну сим-карту в мире снизился до 9,7 доллара в месяц – чуть более 800 рублей. У российских операторов «большой четверки» за такую сумму не в каждом регионе найдется хотя бы какой-нибудь скромный пакетный тариф.

Единственное направление, на которое операторам мобильной связи в России могут потребоваться значительные средства, – строительство сетей 5G, особенно с учетом требований регулятора по использованию отечественного оборудования, добавляют эксперты. Однако сплошное покрытие сетями 5G даже крупных городов обернется выброшенными на ветер деньгами. Для развертывания частных сетей 5G (p5G), которые могут обеспечить высокую доходность, больших вложений не требуется: количество базовых станций в такой сети обычно не превышает нескольких десятков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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