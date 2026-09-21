Эксперты прогнозируют рост стоимости ремонта и обслуживания машин до конца года

Стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в России вырастет еще на 5-7% до конца года. С таким прогнозом выступили представители автосервисов.

За первые шесть месяцев 2026 года средняя стоимость автомобильных комплектующих увеличилась на 15-20%. При этом базовые расходные материалы подорожали на 9-15%, а цены на редкие детали, электронные компоненты и кузовные элементы выросли на 15-25%.

«Мы ожидаем рост среднего чека в диапазоне 15-20% по итогам 2026 года. Основные драйверы – дальнейшее удорожание запасных частей, рост стоимости нормо-часа и увеличение доли сложных ремонтов в структуре заказов», – рассказала «Газете.ru» директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

До конца года аналитики компании прогнозируют дополнительный прирост цен на автозапчасти в среднем на 5-7%.

По словам Овчинниковой, также наблюдается разделение в поведении автовладельцев. Часть водителей пытается сократить затраты и выбирает наиболее доступные варианты обслуживания, в то время как другие предпочитают заранее вкладываться в профилактику и выбирать более качественные технические решения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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