Минимальная продуктовая корзина россиян с начала года подорожала на 8,5%

В России стоимость минимальной корзины продуктов на месяц выросла на 8,5% с начала года. Набор питания на одного человека в среднем обойдется в 8 159 рублей. Об этом сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, дороже всего продукты стоят на Чукотке (21 085,9 рублей) и на Камчатке (13 451,3 рублей). Дешевле всего продовольственные товары можно найти в Мордовии (6 591,1 рублей) и Саратовской области (6 800,2 рублей), передает ТАСС.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9 697,6 рублей, в Санкт-Петербурге – 9 564,8 рублей. В Подмосковье минимальная продуктовая корзина по итогам июля текущего года стоит 8 858, рублей, в Ленобласти – 9 191,4 рублей.

При расчете учитывались 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

По данным Минэкономразвития РФ, в августе годовая инфляция в России ускорилась до 6,23%.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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