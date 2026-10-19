Цены в России растут быстрее прогноза: СП предупредила о риске сохранения высокой инфляции

Проект бюджета РФ предусматривает замедление темпов инфляции до целевых 4% в 2027 году. Но достижению цели могут помешать ослабление рубля, восстановление импорта, корректировка тарифов и увеличение потребительского спроса. В Счетной Палате (СП) указали на недостаточную обоснованность ожиданий правительства по инфляции.

После августовского снижения цены в России снова пошли вверх. К 12 октября годовая инфляция составила 7,2%, пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты Минэка. К концу декабря ведомство ожидает замедления до 6,8%, а в 2027-м – до целевых 4%. Именно такой сценарий заложен в основу проекта бюджета на 2027-2029 годы, который правительство внесло в Госдуму в конце сентября. Центробанк в августе дал аналогичную оценку на 2027-й.

Тем временем, в заключении на проект финансового плана аудиторы СП отмечают: в прогнозе не раскрыты факторы, которые обеспечат такое замедление с учетом нынешней ситуации. Напротив, ослабление рубля, восстановление импорта и увеличение потребительского спроса могут поддержать рост цен.

В расчетах Минэка среднегодовой курс доллара повышается с 79,5 рубля в 2026-м до 87,4 рубля в следующем году. Одновременно ведомство ожидает увеличения импорта товаров до 333 млрд долларов и потребительского спроса на 2,7%.

По оценкам экономистов, ослабление рубля на 1% может добавить к годовой инфляции около 0,15 п. п.. Многое зависит от скорости изменения курса: если нацвалюта дешевеет постепенно, бизнес берет часть дополнительных расходов на себя. При резких скачках компании почти сразу перекладывают издержки на покупателей. Быстрее всего это отражается на стоимости зависимой от импорта продукции – бытовой техники, электроники, автозапчастей и лекарств.

Поддерживать инфляцию могут и ожидания самих россиян. В сентябре оценка роста цен на ближайшие 12 месяцев поднялась до 14,2%, сообщал ЦБ. Опасаясь подорожания, люди закупаются впрок, чаще требуют прибавки к зарплате и меньше сберегают в рублях. Такое поведение дополнительно разгоняет инфляцию, а остановить этот процесс только с помощью ключевой ставки сложно.

Отдельно СП обращает внимание на параметры платы за жилищно-коммунальные услуги, на которые приходится около 10% потребительских расходов. Их корректировка может затруднить замедление инфляции и повлиять на ожидания граждан, отмечают аудиторы. Аналогичные изменения условий газо- и электроснабжения способны отразиться на стоимости товаров и услуг через затраты предприятий, говорится в заключении.

При этом даже в базовом сценарии Минэка услуги будут прибавлять в цене быстрее товаров. За 2027-2029 годы их стоимость увеличится примерно на 14%, тогда как еда и непродовольственная продукция подорожают на 12% в каждой группе, следует из расчета по показателям ведомства.

Возвращение инфляции к 4% по итогам 2027-го опрошенные эксперты считают маловероятным. Схожие ожидания у участников октябрьского опроса Банка России – они повысили прогноз на следующий год с 4,6 до 5%, а достижения цели ждут лишь в 2029-м.

Счетная палата не составляет собственный прогноз инфляции. Проверяя расчеты Минэка, аудиторы определяют риски превышения ожидаемого роста цен. Это важно, поскольку от него зависят расходы федерального бюджета, уточнили там. Если возвращение к 4% затянется, ЦБ может дольше сохранять высокую ключевую, предупреждает СП. На последнем заседании 11 сентября регулятор оставил ставку на уровне 14% годовых.

Длительное сохранение дорогих кредитов может сдержать деловую активность и сократить доходы казны, отмечают аудиторы. Одновременно высокие ставки способны увеличить затраты на субсидирование займов и обслуживание госдолга, а более высокая инфляция – потребовать дополнительных средств на индексацию социальных выплат. Если эти расходы превысят запланированные, Минфину придется искать средства для их покрытия.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube