В России хотят ввести пошлину на деликатесы из недружественных стран в 15%

Министерство финансов России предлагает ввести пошлину на деликатесы, поставляемые из недружественных стран. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации.

«Мы исходим из того, что с 1 января 2027 года должна заработать [повышенная пошлина на деликатесы]. Соответствующие предложения мы в Минэкономразвития направили, вопрос будет рассмотрен», – цитирует Сазанова ТАСС.

Во время обсуждения бюджета на 2027-2029 годы в Совфеде призвали вывести из-под льготного налогообложения пармезан, хамон, трюфели, морские деликатесы и другие продукты. В Минфине выдвинули свою инициативу – повысить импортную пошлину до 15%.

По словам Сазанова, перечень продуктов, которые попадут под новую ставку, определят позднее. В настоящее время проект постановления рассматривает правкомиссия по законодательной деятельности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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