Страховщики прогнозируют рост цен на автозапчасти

В Российском союзе автостраховщиков предупредили о росте средних цен на запчасти и увеличение размера средней выплаты. Причиной станут новые справочники средней стоимости деталей, материалов и нормо-часа работ, которые используются для расчета ремонта по ОСАГО.

В июле вступил в силу утвержденный ЦБ РФ новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей, который был задействован РСА при сборе информации и обработке первичных рыночных цен для подготовки новой версии справочника.

Справочники начнут действовать с 19 сентября 2026 года. В автостраховщики ожидают рост средних цен на запчасти и увеличение размера средней выплаты в пределах 7-8%.

«По тем маркам, рынок запчастей для которых нестабилен (например, из-за сложностей с доставкой запасных частей), возможно, рост составит и больше за счёт того, что теперь средние цены в справочнике будут формироваться на основании цен на более качественные запчасти», – рассказал «Известиям» глава РСА Евгений Уфимцев.

Для определения средних цен применялась стоимость «оригинала», которая составляет не менее 30% от средней медианной цены от всех цен на «оригинал», тогда как стоимость аналогов запчасти, если они на 70% дешевле «оригинала», не учитывалась.

Кроме того, средняя стоимость расходных материалов была рассчитана по рыночным ценам без учета каких бы то ни было скидок к розничным ценам на эти материалы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube