В России резко подорожали автозапчасти

Цены на автомобильные запчасти резко выросли в России с начала года. Среди причин – усложнение логистики, рост налоговой нагрузки и дефицит отдельных компонентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на игроков авторынка.

Стоимость автомобильных комплектующих в 2026 году выросла на 15-30%. Быстрее других дорожают импортозависимые детали со сложными производственными цепочками, такие как электроника для блоков управления (микрочипы и датчики), расходники с высокой оборачиваемостью, а также критически важные компоненты двигателя.

Стабильно растут в цене стойки стабилизатора, шаровые опоры, рулевые рейки и наконечники тяг. Эти комплектующие относятся к деталям повышенного спроса, а значит, уходят со склада быстрее всего, что создает локальный дефицит и толкает цены вверх. Также рост цен затронул тормозные колодки и диски, причем особенно это касается компонентов для европейских и японских марок. Ремни и цепи ГРМ с комплектующими за последние несколько лет выросли в цене на 40-70%, в зависимости от марки автомобиля.

Что касается производителя, то дорожают детали автомобилей как европейских, так и китайских марок. На запчасти для авто из Европы цены подталкивает повышенный спрос, так как некоторые комплектующие можно ждать от одного до трех месяцев. Стоимость деталей для китайских машин увеличивается на фоне быстрого роста их парка в России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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