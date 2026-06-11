Стоимость доставки грузов из ОАЭ в Россию бьет рекорды

С февраля по начало июня стоимость доставки грузов из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию выросла почти втрое. Главная причина подорожания – перенаправление части грузопотоков через порты Омана и Саудовской Аравии. На этом фоне сроки доставки увеличились до 35 дней.

За период с февраля по начало июня 2026 года морские перевозки из Джебель-Али (ОАЭ) в Новороссийск подорожали в 2,7 раза – до 10 360 долларов за 20-футовый контейнер. Стоимость доставки 40-футового контейнера выросла почти в 2,8 раза и достигла 14 270 долларов, пишет газета «Известия» по ссылкой на данные «Совфрахта».

По словам специалистов, тарифы на морскую перевозку грузов весной менялись в сторону повышения практически на еженедельной основе, а разница и разброс ставок в зависимости от линий и маршрута в этот период были достаточно большими. В компании также пояснили, что в настоящее время перевозки из Джебель-Али в Новороссийск осуществляются через порт Джидда в Саудовской Аравии, расположенный на побережье Красного моря. В результате грузы сначала доставляются по суше через территорию королевства, затем перегружаются на суда в Джидде и далее следуют в Новороссийск через Суэцкий канал и пролив Босфор.

Практически все контейнерные линии объявили об увеличении импортного фрахта на июль до портов РФ. Это означает удорожание перевозки примерно на 1,5-5,8%. По данным компании, повышение затронет все основные российские порты – Владивосток, Новороссийск, Санкт-Петербург. Конкретный размер роста будет зависеть от судоходной линии и направления перевозки.

Рост стоимости морских грузоперевозок в Россию может отразиться на ценах потребительских товаров, однако влияние будет неоднородным и затронет не все категории продукции, считают эксперты. В первую очередь увеличение логистических расходов может сказаться на стоимости автокомплектующих и запасных частей. Кроме того, подорожание может затронуть электронику и бытовую технику. Рост цен возможен и в категориях косметики, парфюмерии и химической продукции – эти товары активно реэкспортируются через ОАЭ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube