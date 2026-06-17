Исследование: инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до уровня июля 2024 года

Инфляционные ожидания жителей России на год вперед по в июне снизились до 12,4% с 13% в мае, что соответствует уровню июля 2024 года. Об это свидетельствуют результаты исследования «инФОМ», которое было проведено по заказу Банка России.

Примечательно, что в мае инфляционные ожидания возросли до 13% после 12,9% – по данным на апрель текущего года.

Согласно расчетам Министерства экономического развития РФ, инфляция в России на 8 июня оценивалась 5,5% в годовом выражении, увеличившись с 1 июня с уровня 5,33%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube