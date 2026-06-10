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Путин допустил снижение ключевой ставки ЦБ РФ

Архив. Фото kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин допустил возможность снижения ключевой ставки Центрального банка РФ на фоне снижение инфляции в стране. Об этом президент сказал на совещании с членами правительства.

«Инфляция падает, уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров», – сказал Путин.

Согласно прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14-14,5%, в 2027 году – 8-10%. В апреле регулятор уменьшил ее на 0,5% до 14,5% годовых.

Москва, Анастасия Смирнова

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