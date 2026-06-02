Топливный кризис: Путину доложили о проблемах с бензином на Крымском полуострове

О проблемах с обеспечением автомобильным топливом в Крыму и Севастополе доложили главе российского государства Владимиру Путину. Президент дал поручения профильным ведомствам, чтобы стабилизировать ситуацию.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что доклад был представлен им вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

«Мы доложили с Михаилом Владимировичем (Развожаевым) президенту. Президент дал соответствующие поручения профильным ведомствам, связанные с обеспечением топливом», – сказал Аксенов в видеоролике, который опубликован в его канале в социальных сетях.

Глава Крыма уточнил, что поступающее на полуостров автомобильное топливо распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. По его словам, 3 июня на сайте Минтопэнерго региона будет опубликована интерактивная карта с информацией о наличии топлива на АЗС в каждом муниципалитете.

Напомним, 22 мая в Севастополе ограничили на продажу бензина на АЗС 20-ю литрами на один автомобиль или одну канистру из-за нехватки автомобильного топлива. С 31 мая ограничения ужесточили – запретили продажу топлива в канистры. Сегодня бензин в Севастополе распределяется по талонам. Губернатор Развожаев анонсировал, что 3 июня начнется свободная продажа бензина.

С 31 мая ограничение на продажу бензина АИ-92 ввели также в Крыму – не более 20 литров на одну машину. Заправку в канистры запретили. При этом приобрести бензин марки АИ-95 на сетевых заправках можно будет только по талонам. Глава Крыма заявлял, что ожидает стабилизации ситуации с топливом в течение 30 дней.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

