В Севастополе ввели ограничения на отпуск бензина на АЗС

В Севастополе наблюдается дефицит автомобильного топлива. На автозаправочных станциях ввели ограничения, чтобы избежать ажиотажа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сейчас существуют определенные логистические сложности, причины которых известны. Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают всё возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки», – написала глава города в «Макс».

Бензин и дизель есть на АЗС сети АТАН, но не на всех станциях. На ТЭС есть только АИ-92, а поставка АИ-95 и дизтоплива ожидается к вечеру.

«Чтобы избежать ажиотажа, как и в прошлый раз, вводим меру, которая уже доказала свою эффективность: продажа топлива на заправках сети ТЭС будет ограничена 20-ю литрами в один автомобиль или одну канистру до стабилизации ситуации. То есть, если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо», – пояснил Развожаев.

Губернатор призвал граждан отнестись к ситуации с пониманием. Власти создали чат, в котором волонтеры и желающие посодействовать могут сообщать о наличии или отсутствии топлива прямо с АЗС.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube