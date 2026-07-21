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Путин полетит в Китай на саммит АТЭС

Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского государства Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев в интервью ТАСС.

«Саммит запланирован на 18-19 ноября в Шэньчжэне. Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин. Это свидетельствует о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР, в частности с КНР, высокой оценке нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС по стимулированию прогресса и благосостояния», – уточнил дипломат.

По его словам, «точек соприкосновения между Россией и АТЭС много, будем соединять их в одну пунктирную линию».

Москва, Анастасия Смирнова

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