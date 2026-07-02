Путин поручил обеспечить автомобильным топливом Калининградскую область

Глава российского государства Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», – сказал представитель Кремля, слова которого цитирует ТАСС.

В то же время, как сказал Песков, глава государства также поддержал просьбу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области.

«Поддержку президента получила также инициатива о приобретении дополнительных паромов для Калининграда», – сообщил пресс-секретарь Путина.

Москва, Анастасия Смирнова

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