Путин: Россия полностью заместила импортную авиатехнику

Россия в результате санкционного давления смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. Такое заявление сделал сегодня глава государства Владимир Путин. По его словам, это один из важнейших показателей суверенитета страны.

«В силу большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить», – сказал президент, выступая на совещании по развитию отечественной авиации.

Путин подчеркнуло, что способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны.

«Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями, Россия в их числе. Коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией», – отметил глава государства.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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