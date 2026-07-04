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Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США

Архив. Фото пресс-службы Кремля

Глава российского государства Владимир Путин направил официальное поздравление американскому президенту Дональду Трампу с 250-летием независимости США. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединённые Штаты – как две крупнейшие ядерные державы – несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе», – отметил Путин.

В то же время глава российского государства выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества.

«Желаю тебе, Дональд, и твоим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам – счастья и процветания», – заключается в поздравительном послании президента РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / США

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