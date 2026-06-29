В Нью-Йорке женщина на трицикле сбила девять пешеходов в парке

В одном из парков Нью-Йорка женщина за рулем трицикла наехала на девятерых пешеходов. Четверо пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

Инцидент произошел в парке Коммодор Бари в районе Бруклина Форт-Грин. Мотоциклистка не смогла справиться с управлением и сбила девять человек.

В результате четверо пострадавших госпитализированы в критическом состоянии, еще шесть человек, в том числе виновница ДТП, также попали в больницу.

Полиция проводит расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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