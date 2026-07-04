Трамп поздравил соотечественников с 250-летием США и пообещал сделать Америку еще больше

Президент США Дональд Трамп в поздравительной речи к соотечественникам с 250-летием Соединенных штатов пообещал сделать Америку больше.

«Вместе мы сделаем Америку больше, лучше, сильнее, чем когда-либо. Я обещаю вам это», – американский лидер, выступая около горы Рашмор, на которой высечен барельеф высотой 18,6 метра со скульптурными портретами четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Ранее Трамп после вступления в должность президента США на второй срок озвучивал идеи присоединения Канады, Венесуэлы и Гренландии.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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