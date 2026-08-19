Вице-президент компании США погиб при крушении вертолета в Греции

В Греции при крушении вертолета погибли молодожены. Причины катастрофы устанавливаются.
Вертолет потерпел крушение на греческом острове Сифнос. Отмечается, что воздушное судно разбилось всего в нескольких метрах от посадочной площадки.
На борту была пара из Великобритании, которая отправилась в свадебное путешествие. В результате погибли и пилот, и пассажиры.
Позже выяснилось, что жертвами аварии стали вице-президент американской инвестиционной компании Blackstone Александр Кроми и его супруга Мари Эберт.
Предположительно, причиной трагедии стала техническая неисправность двигателя.
Афины, Зоя Осколкова
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